Strategie di ottimizzazione per motori di ricerca AI: guida all'AEO

Argomenti trattati
1. Problema/scenario
Negli ultimi anni, il panorama della ricerca online ha subito una metamorfosi significativa, in particolare con l’integrazione di modelli di intelligenza artificiale come ChatGPT e Google AI Mode. Attualmente, il fenomeno dello zero-click search sta dominando il mercato, con il 95% delle ricerche su Google AI Mode che non generano clic verso i siti web, e una percentuale compresa tra 78% e 99% per ChatGPT.
Questa transizione ha portato a un crollo del CTR organico, con valori che si sono ridotti da 28% a 19% nella prima posizione. Aziende come Forbes e Daily Mail hanno riportato perdite di traffico significative, rispettivamente del -50% e -44%, evidenziando il passaggio da un paradigma di visibilità a uno di citabilità.
2. Analisi tecnica
Per comprendere l’impatto di questo cambiamento, è fondamentale analizzare come funzionano i diversi motori di ricerca AI rispetto a quelli tradizionali. I modelli foundation e RAG (Retrieval-Augmented Generation) sono alla base di questa evoluzione. Mentre i modelli tradizionali si basano su algoritmi di ricerca classici, i motori di risposta come ChatGPT utilizzano tecniche di grounding per migliorare la pertinenza delle risposte. Inoltre, la selezione delle fonti e i citation patterns sono cambiati, rendendo la mappatura del source landscape cruciale per la strategia SEO.
3. Framework operativo
Fase 1 – Discovery & foundation
- Mappare ilsource landscapedel settore per comprendere le fonti più citate.
- Identificare25-50 prompt chiaveda testare.
- Eseguire test suChatGPT,Claude,PerplexityeGoogle AI Mode.
- Setup diGoogle Analytics 4con regex per bot AI:
(chatgpt-user|anthropic-ai|perplexity|claudebot|gptbot|bingbot/2.0|google-extended).
- Milestone:stabilire una baseline di citazioni rispetto ai competitor.
Fase 2 – Optimization & content strategy
- Ristrutturare i contenuti per aumentarne l’AI-friendliness.
- Pubblicare contenuti freschi regolarmente.
- Assicurarsi della presenza cross-platform suWikipedia,Reddit,LinkedIn.
- Milestone:contenuti ottimizzati e strategia distribuita.
Fase 3 – Assessment
- Monitorare metriche comebrand visibility,website citation rate, traffico referral e sentiment.
- Utilizzare strumenti comeProfound,Ahrefs Brand RadareSemrush AI toolkit.
- Implementare untesting manuale sistematico.
Fase 4 – Refinement
- Iterare mensilmente suiprompt chiave.
- Identificare nuovi competitor emergenti.
- Aggiornare contenuti non performanti.
- Espandere su temi con maggiore traction.
Checklist operativa immediata
- Implementare FAQ conschema markupin ogni pagina importante.
- UtilizzareH1/H2in forma di domanda.
- Fornire un riassunto ditre frasiall’inizio degli articoli.
- Verificare l’accessibilità senza JavaScript.
- Controllare ilrobots.txt: non bloccareGPTBot,Claude-Web,PerplexityBot.
- Aggiornare il profilo LinkedIn utilizzando un linguaggio chiaro.
- Pubblicare recensioni fresche suG2eCapterra.
- Monitorare il traffico AI in GA4 e documentare test mensili deiventicinque prompt chiave.
Prospettive e urgenza
Il tempo per adattarsi a questa nuova era è limitato. Con l’evoluzione continua della tecnologia, le aziende che intraprenderanno azioni tempestive potranno beneficiare di un vantaggio competitivo significativo. Ignorare queste tendenze comporta rischi concreti e opportunità perdute nel futuro del settore della ricerca.