Strategie per affrontare l'evoluzione del search in un'era di intelligenza artificiale

Argomenti trattati
Problema/scenario
Negli ultimi anni, il panorama della ricerca online ha subito un cambiamento radicale. Con l’emergere di motori di ricerca basati su AI come ChatGPT e Google AI Mode, la modalità di acquisizione delle informazioni è evoluta verso la zero-click search. Attualmente, il 95% delle risposte proviene direttamente da AI, riducendo drasticamente il CTR organico.
Test condotti da Forbes hanno mostrato una perdita del 50% nel traffico, mentre Daily Mail ha registrato un calo del 44%. Queste statistiche evidenziano un problema cruciale: le aziende devono adattarsi rapidamente o rischiare di essere escluse dalle conversazioni online.
Analisi tecnica
Il passaggio verso i motori di ricerca AI richiede una comprensione delle differenze tecniche tra le piattaforme. I foundation models si basano su enormi set di dati per generare risposte. Al contrario, i modelli RAG (Retrieval-Augmented Generation) integrano contenuti recuperati, fornendo risposte più pertinenti. L’analisi dei citation patterns e del source landscape è essenziale per comprendere come le informazioni vengano selezionate e citate. Ad esempio, ChatGPT tende a citare fonti consolidate, mentre Google AI potrebbe fare riferimento a un panorama di contenuti più ampio e diversificato.
Framework operativo
Fase 1 – Discovery & foundation
- Mappare ilsource landscapedel settore
- Identificare 25-50prompt chiave
- Test suChatGPT,Claude,Perplexity,Google AI Mode
- Setup Analytics (GA4 con regex per bot AI)
- Milestone:baseline di citazioni rispetto ai competitor
Fase 2 – Optimization & content strategy
- Ristrutturazione dei contenuti per garantireAI-friendliness
- Pubblicazione di contenuti freschi
- Presenza cross-platform (Wikipedia, Reddit, LinkedIn)
- Milestone:contenuti ottimizzati e strategia distribuita
Fase 3 – Assessment
- Metriche da tracciare:brand visibility,website citation, traffico referral e sentiment
- Strumenti da utilizzare:Profound,Ahrefs Brand Radar,Semrush AI toolkit
- Test sistematici manuali
Fase 4 – Refinement
- Iterazione mensile suiprompt chiave
- Identificazione di nuovi competitor emergenti
- Aggiornamento dei contenuti non performanti
- Espansione su temi con maggiore traction
Checklist operativa immediata
- Implementazione dischema markupnelle FAQ su ogni pagina rilevante
- Utilizzo di H1/H2 formulati come domande
- Inserimento di un riassunto di 3 frasi all’inizio dell’articolo
- Verifica dell’accessibilità del sito senza l’uso di JavaScript
- Controllo delrobots.txtper garantire cheGPTBot,Claude-WebePerplexityBotnon siano bloccati
- Aggiornamento del profilo LinkedIn con un linguaggio chiaro e diretto
- Pubblicazione di recensioni recenti suG2eCapterra
- Condivisione di contenuti suMedium,LinkedIneSubstack
Prospettive e urgenza
Il tempo è un fattore cruciale nel panorama attuale. Le aziende che adottano per prime queste strategie possono ottenere un vantaggio competitivo, mentre quelle che rimandano rischiano di rimanere indietro. L’evoluzione del search comporterà nuove sfide, tra cui il Pay per Crawl di Cloudflare, un cambiamento che potrebbe influenzare ulteriormente il settore della ricerca online.