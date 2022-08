Strazio a San Donà di Piave, Greta morta a soli due anni  

Neanche due anni dopo il primo, lancinante dolore, torna lo strazio in una casa di a San Donà di Piave, Greta Prataviera è morta a soli due anni

Non è facile neanche scriverlo, dello strazio immenso che è arrivato a San Donà di Piave con la povera Greta Prataviera che, fanno sapere i media, è morta a soli due anni. Dal Gazzettino e Fanpage si apprende che La piccola era affetta da una malattia genetica che aveva già portato via il suo fratellino ed ora la città in provincia di Venezia è sotto la cappa di un dolore cupo.

Lo strazio, Greta morta a soli due anni

Dolore che si è fatto strazio per i genitori di Greta Stefano e Gloria. La bambina era affetta da una rara malattia genetica ed è deceduta lo scorso 11 agosto presso l’ospedale pediatrico di Padova, dove era ricoverata. Stefano e Gloria non erano nuovi a calvari del genere e due anni fa avevano dovuto affrontare la tremenda morte del loro primogenito, Tommaso. Il bambino era deceduto a soli 19 mesi a causa della stessa rara malattia genetica che ha ucciso Greta.

Il triste destino di due bambini sfortunati

Sui sintomi soprassediamo, spiegando che poco dopo la morte di Tommaso era nata Greta che aveva lo stesso problema genetico che ha avuto lo stesso terribile esito estremo. Le esequie di Greta saranno celebrate mercoledì alle 15:30 nel duomo cittadino, dove la piccola “arriverà dalla casa funeraria Oltre di via Barcis”. C’è una richiesta della famiglia: nessun fiore ma solo donazioni al “Braccio di ferro” dell’hospice pediatrico dell’ospedale di Padova che ha seguito la piccola durante la malattia.