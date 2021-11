Stress da nuova normalità: come sorreggere il sistema immunitario nel post pandemia?

(Adnkronos) – Con le mascherine ma di nuovo in ufficio, a scuola, al cinema, al ristorante. Tutti insieme stiamo scoprendo una nuova normalità. Sempre vulnerabili al Covid viviamo una nuova forma di stress che mette a dura prova anche le difese immunitarie, già sotto pressione dallo stagionale cambiamento del clima e dall’esposizione ai virus influenzali e del raffreddore.

Il sistema immunitario è fondamentale per mantenerci in salute, come abbiamo imparato in questi mesi di pandemia anche attraverso la campagna vaccinale.

È però un sistema complesso che può attivarsi troppo, come nelle allergie e nelle malattie autoimmuni, o troppo poco, a causa di patologie o cure farmacologiche.

<style> .embed-container{height:0;overflow:hidden;padding-bottom:56.25%;padding-top:30px;position:relative}.embed-container embed,.embed-container iframe,.embed-container object{height:100%;left:0;position:absolute;top:0;width:100%} </style> <div class="embed-container"> <iframe src="https://ott.streann.com/s-secure/player.html?U2FsdGVkX19Z2SZaWq63e1odkgrjtwoTE9RKp4XN94ib292h8D8IegKIsQLkbOhM7rk1uToE5GsWiREnSSqFcdRN8A0E5CSNi12akF+c9nZdreMAy5vmqF1T1ysGIx2aaq07gIGZo7+57nq+C8uRmsMUjJ5aq5+Unz6Fsnm5mdywdHKivgOtu88opoCxELRvjUBLPjpYHjktgh5iJsOfsImhGjscGfbsujNVIHhVddWX+NFEnYDk8h6tyvpnX/nc7YNbscNRJ15q8cehaKDPmwQZsXJMrw2jZdMvgm+8kuzGMeB4Lbalu+kimSh7cZ3Rg8NSdr5JmZSHjoudcmjZiVguNNoTn1soEjceOsgN0GbXnzgCkWF1tQfqu5r4qmmAQfPlwU9nOCEf0HaOHXwqYA==" width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true"></iframe> </div>

Ma allora, cos’è l’immunità? Come si costruisce, si mantiene, si controlla? C’è un modo per sostenere il nostro sistema di difesa?

A queste domande si cercherà di dare risposta durante il webinar del 23 novembre, alle ore 15.00, che potrà essere seguito sia sul che sulla .

Prenderanno parte all'incontro: