Stretta per Capodanno in Germania, massimo 10 persone (vaccinate)

Roma, 21 dic. (askanews) – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato nuove restrizioni per combattere la diffusione della variante Omicron che colpiranno anche i vaccinati: a partire dal 28 dicembre gli incontri privati di oltre 10 persone vaccinate non saranno più permessi, nemmeno per Capodanno.

“Anche per coloro che sono guariti o completamente vaccinati, alcune restrizioni sono necessarie. Gli incontri privati sono limitati a un massimo di 10 persone. Questo vale soprattuttto per Capodanno”, ha annunciato Scholz dopo avere incontrato i governatori del Laender.

Dal 28 dicembre, inoltre, i grandi eventi “non si terranno più con spettatori, questo riguarda in particolare le partite di calcio”, ha aggiunto. Anche le discoteche rimarranno chiuse.