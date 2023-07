Stretta sui transgender in Russia, gli attivisti: suicidi aumenteranno

Roma, 14 lug. (askanews) – Gli attivisti transgender si dicono allarmati e avvertono che il numero di suicidi nella loro comunità potrebbe aumentare dopo che la Duma, la camera bassa del Parlamento russo, ha approvato una legge che vieta il cambiamento di sesso in Russia.

“Certamente dopo che la legge è stata approvata il rischio di suicidi aumentarà moltissimo – spiega Yan Dvorkin, psicologo e responsabile del Center T – e su questo punto sono spaventato soprattutto per gli adolescenti, per i minori di 18 anni, perché stanno vivendo uno stato di disforia nelle famiglie che non li accettano”.

La bozza del testo, approvata in terza lettura e sostenuta da quasi 400 deputati, era stata presentata a maggio.

Il documento, tra le altre cose, propone l’annullamento del matrimonio se uno dei coniugi cambia sesso e di vietare l’adozione di bambini dopo il cambiamento di sesso. La nuova legge vieta il cambio di sesso per via chirurgica, con l’eccezione per i bambini con difetti congeniti, e la riassegnazione di genere nei documenti ufficiali.

“Non posso immaginare come vivrò nuovamente da donna, perché mi pare completamente un fallimento – racconta Nikolai, transgender 21enne, secondo il quale verrà anche bandita la terapia ormonale – per me vivere in questo modo sarà un lavoro difficile. È solo dall’inizio del processo di riassegnazione di genere che ho perso ogni violento desiderio di suicidio”.