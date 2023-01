Strisce blu a Milano: si pagheranno i parcheggi anche in periferia

Il parcheggio a Milano si pagherà anche in periferia. La decisione di Palazzo Marino sulle strisce blu in città.

Palazzo Marino rivede al rialzo le stime di incasso per la sosta a pagamento.

Palazzo Marino rivede al rialzo le stime di incasso per i parcheggi a pagamento. Si passa dai 2 milioni previsti nel 2022 ai 28 previsti nel 2023. Un balzo davvero molto significativo, come riportato dal Corriere della Sera.

In ballo ci sono due fattori: la prudenza sui numeri del 2022 per via delle chiusure da Covid e dallo smart working e la decisione di estendere la sosta a pagamento anche in alcune zone fuori dalla circonvallazione della 90-91. Verrà allungato anche l’orario di pagamento nelle aree esterne alla cerchia filoviaria.

Parcheggio a pagamento in periferia a Milano: gli orari

Ad oggi si paga il parcheggio dalle 8 alle 13.

Quando entreranno ufficialmente in vigore i nuovi provvedimenti si pagherà dalle 8 fino alle 19. Sono anche in fase di progettazione delle nuove strisce blu nell’ambito di Rogoreto, nella zona di Corvetto, nell’area di via Porpora e in piazza Udine, così come vicino alle nuove fermate della M4.