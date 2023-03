Nuovo cambio di guardia per Striscia la Notizia edizione 2023: Gerry Scotti e Michelle Hunziker sono di nuovo i conduttori del tg satirico di Canale 5 firmato Antonio Ricci.

Striscia la Notizia 2023, Gerry Scotti e Michelle Hunziker sono i nuovi conduttori

Così come è stato nelle scorse settimane, Striscia la Notizia cambia ancora conduttori. Stavolta, però, non si tratterà di un vero cambiamento ma di un ritorno. Al timone del format Mediaset, infatti, torneranno Gerry Scotti e Michelle Hunziker. I due hanno già lavorato insieme e sono due dei volti più amati della rete del Biscione.

Scotti e Hunziker, oltre a essere entrambi dotati di una irriverente e sottile ironia, sono capaci anche di trasmettere al pubblico positività e dolcezza, riuscendo a fare breccia nei cuori di tutti i telespettatori di Canale 5.

Quanto avverrà il passaggio di testimone

Il cambio di guardia diverrà ufficiale in occasione della puntata che andrà in onda nella serata di lunedì 3 aprile. Non resta altro che attendere, quindi, e scoprire in quali nuove avventure e inchieste i due conduttori porteranno il pubblico.

È certo, tuttavia, che – in qualità di grandi professionisti del piccolo schermo quali sono – Gerry Scotti e Michelle Hunziker saranno in grado di tenere alta l’attenzione del pubblico e tenerlo incollato allo schermo durante il tg satirico di Canale 5.