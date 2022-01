Striscia La Notizia, Enrico Lucci nuovo inviato: ecco di cosa si occuperà

Il noto giornalista Enrico Lucci è pronto a cominciare la sua esperienza come inviato di "Striscia La Notizia": ecco di cosa si occuperà nello specifico.

La grande famiglia del celebre tg satirico Striscia La Notizia si arricchisce di un nuovo componente, si tratta del noto giornalista Enrico Lucci, che nella giornata di lunedì 24 gennaio 2022 diventerà ufficialmente un nuovo inviato del programma.

Scopriamo di cosa si occuperà Lucci all’interno del telegiornale satirico di Canale 5.

Striscia La Notizia, Enrico Lucci è un nuovo inviato: l’annuncio del programma

Nella giornata di venerdì 21 gennaio 2022 Striscia La Notizia ha pubblicato un importante comunicato sulla sua pagina Facebook ufficiale:

“Enrico Lucci entra nella squadra di Striscia La Notizia! Il nuovo inviato seguirà l’elezione del Presidente della Repubblica. Da lunedì sarà dei nostri. Benvenuto nella grande famiglia di Striscia!!”.

Striscia La Notizia, Enrico Lucci è un nuovo inviato: ecco di cosa si occuperà

A partire da lunedì 24 gennaio 2022, Enrico Lucci diventerà ufficialmente un nuovo inviato del tg satirico di Canale 5, la sua mission sarà seguire gli sviluppi relativi all’elezione del Presidente della Repubblica per conto di Striscia.

Enrico Lucci, da “Le Iene” a “Striscia La Notizia”: la sua carriera televisiva

Enrico Lucci non è solo un giornalista, ma è anche un personaggio televisivo che negli anni ha preso parte a diversi programmi tv importanti.

Le Iene ha reso famoso Lucci al pubblico televisivo, si tratta di un programma all’interno del quale il giornalista ha lavorato per quasi vent’anni, più precisamente dal 1997 al 2016.

Nel 2016 Lucci ha lasciato Le Iene per intraprendere nuovi percorsi lavorativi e ha temporaneamente lasciato anche la Mediaset. Dopo la conclusione dell’esperienza ventennale a Le Iene, il giornalista ha lavorato in Rai, qui è diventato il conduttore del programma Nemo – Nessuno Escluso.

Il debutto di Lucci come nuovo inviato di Striscia La Notizia segna dunque il suo ritorno ufficiale in Mediaset e non è escluso che magari il giornalista possa restare a far parte del cast del tg satirico anche dopo la conclusione delle elezioni del Presidente della Repubblica.