Le nuove veline di Striscia la notizia saranno Giulia Pelegatti e Talisa Ravagnani: la notizia sembra essere ormai certa e diventerà definitivamente ufficiale con l’imminente firma dei contratti.

Striscia la notizia, Giulia Pelegatti e Talisa Ravagnani sono le nuove veline

L’identità delle nuove veline di Striscia la notizia è stata svelata prima dal settimanale Nuovo e, poi, dal settimanale Di Più. Entrambe le riviste, infatti, hanno spiegato che manca soltanto la firma ai contratti per rendere definitiva la sostituzione di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva con Giulia Pelegatti e Talisa Ravagnani, entrambe ex allieve di Amici.

Sulla base delle informazioni riportate dai due settimanali, inoltre, pare che Antonio Ricci avesse focalizzato la propria attenzione su Giulia Pelagatti già a partire dal 2018, anno in cui la ballerina prese parte al video realizzato per festeggiare i 30 anni del tg satirico, intitolato The Greatest Striscia Show.

Striscia la notizia, Giulia e Talisa sono le nuove veline: il ruolo di Ezio Greggio

Per quanto riguarda Talisa Ravagnani, invece, la ragazza sarebbe stata scoperta da uno dei più longevi conduttori di Striscia, ossia da Ezio Greggio. Il presentatore, infatti, pare sia particolarmente amico dello scenografo Gianni Ravagnani, padre della ballerina. Con Gianni Ravagnani, Ezio Greggio ha lavorato mentre partecipava al film Svitati del 1999, nel quale fu presente anche il comico americano Mel Brooks.

In relazione alle indiscrezioni trapelate, quindi, Talisa Ravagnani sarebbe stata proposta ad Antonio Ricci dal conduttore.

Striscia la notizia, Giulia Pelegatti e Talisa Ravagnani: chi sono le nuove veline

La nuova velina mora di Striscia la notizia, Giulia Pelegatti, ha 22 anni ed è nata a Prato. La ragazza ha fatto parte degli allievi di Amici nell’edizione 2016-2017 del talent show, senza però riuscire ad accedere al Serale. Dopo aver concluso l’esperienza nel programma di Maria De Filippi, la 22enne è stata assunta in svariati corpi di ballo afferenti a diversi format televisivi, tra i quali figura anche Colorado.

Giulia Pelegatti, infine, è nota anche per la sua liaison con il cantante Riki, conosciuto all’interno della scuola di Amici.

La nuova velina bionda di Striscia la notizia, Talisa Ravagnani, ha 20 anni ed è di origini italo-americane in quanto il padre, come già accennato, è lo scenografo Gianni Ravagnani mentre la madre è la stilista americana Lauren. Il nonno di Talisa Ravagnani, inoltre, è Joe Torre, il rinomato ex giocatore ed allenatore di baseball. Anche la 20enne, al pari della collega Giulia Pelegatti, ha partecipato ad Amici nell’edizione 2019-2020: in questo contesto, ebbe una relazione con il ballerino Javier che, tuttavia, si interruppe drasticamente dopo la fine del talent.