Striscia la notizia inchioda Soumahoro sulle raccolte fondi per i bambini

Pinuccio torna in visita dall’onorevole con gli stivali. Aboubakar Soumahoro: secondo tempo. L’onorevole ivoriano torna sotto i riflettori, stavolta non della Camera – dove durante gli interventi in aula è sempre più isolato dai colleghi che cercano in tutti i modi di non figurargli vicino –, ma del tg satirico di Canale 5 Striscia la notizia.

L’indagine sulle raccolte fondi

Già indagato dal programma di Antonio Ricci, il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra è passato al Gruppo Misto dopo lo scoppio dell’inchiesta sulle cooperative gestite dalla suocera e in cui figurava anche la moglie (entrambe indagate). Striscia la notizia è tornato per un nuovo servizio, in onda ieri sera, sulle raccolte fondi da lui gestite. La Onlus Sportello dei Diritti ha presentato una denuncia alla procura di Foggia per verificare se i soldi raccolti con le raccolte fondi di Soumahoro – una per l’acquisto di cibo durante la pandemia, un’altra per i regali di Natale ai bambini (oggettivamente pochissimi) del ghetto foggiano di San Severo e un’altra ancora per l’organizzazione di uno sciopero – siano stati effettivamente utilizzati per sostenere i migranti.

Accetta ancora donazioni per la sua campagna elettorale

Le elezioni sono finite da un pezzo. Eppure, il deputato ivoriano continua ad accettare donazioni in denaro a sostegno della sua campagna elettorale. «Che fine fanno questi soldi?» ha chiesto Striscia a Soumahoro. La risposta tarda ad arrivare.