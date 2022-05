Striscia la Notizia, insulti pesanti a Michelle Hunziker: Vip in tribunale

Striscia la Notizia, insulti pesanti a Michelle Hunziker e Gerry Scotti: Vip trascinato in tribunale.

Nel corso dell’ultima puntata di Striscia la Notizia Michelle Hunziker e Gerry Scotti hanno mostrato ai telespettatori un Vip che li ha pesantemente insultati. Il tizio in questione, di professione rapper, verrà trascinato in tribunale.

Striscia la Notizia: Michelle Hunziker insultata

Nella diretta di Striscia la Notizia di lunedì 2 maggio 2022, Michelle Hunziker e Gerry Scotti sono tornati ad occuparsi di Mr. Rizzus. All’anagrafe Simone Rizzuto, è un rapper brianzolo che aveva già fatto parlare di sé per avere dedicato una strofa di una sua canzone alla figlia di Valerio Staffelli, Rebecca. Ovviamente, Mr. Rizzus non le aveva rivolto belle parole: “20900 delinquenti… sco***o la figlia di Staffelli“. Il rapper, che non perde mai occasione per stare zitto, ha preso di mira anche Michelle e Gerry.

Gli insulti di Mr. Rizzus a Michelle e Gerry

Rivolgendosi a Gerry, Mr. Rizzus ha tuonato: “Ma stai zitto. Succh*** il ca*** Gerry Scotti“. Poi, rivolto a Michelle ha esclamato: “E tu fai i boc***“. Insulti pesanti, prinunciati da una persona che evidentemente non ha ancora imparato la lezione. La figlia di Staffelli, infatti, l’ha denunciato e adesso anche la conduttrice svizzera lo trascinerà in tribunale.

Mr. Rizzus: i guai con la giustizia

Mr. Rizzus, oltre ad aver insultato Rebecca, Michelle e Gerry, ha avuto altri guai con la giustizia.

Lui e il collega Jordan Jeffrey Baby sono stati accusati di aver minacciato e insultato via social Vittorio Brumotti. Il motivo della loro rabbia? L’arrivo dell’inviato di Striscia la Notizia nella stazione di Monza per documentare il degrado. In seguito, i due si sono scusati via social, ma, a quanto pare, nessun avvenimento gli è da lezione