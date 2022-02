Striscia la Notizia: Silvia Toffanin nuova conduttrice accanto ad Ezio Greggio.

Silvia Toffanin si prepara a debuttare a Striscia la Notizia come nuova conduttrice. La compagna di Pier Silvio Berlusconi è stata scelta per affiancare Ezio Greggio, dopo la positività al Covid dello storico collega Enzo Iacchetti.

Striscia la Notizia: Silvia Toffanin conduttrice

Dopo che Enzo Iacchetti è risultato positivo al Covid, la redazione di Striscia la Notizia ha dovuto fare i conti con la sua sostituzione. Il conduttore, da sempre accanto ad Ezio Greggio, doveva essere rimpiazzato da un volto apprezzato, altrimenti gli ascolti ne avrebbero potuto soffrire. E’ per questo che lo staff del Tg satirico, negli ultimi giorni, ha avuto il suo bel da fare. Stando ad alcune anticipazioni, però, il lavoro a portato ad un buon risultato.

Da lunedì 21 febbraio 2022, dietro al bancone di Striscia troveremo la bravissima Silvia Toffanin.

Silvia Toffanin affiancherà Ezio Greggio

Per la conduttrice di Verissimo, che in questa stagione sta registrando ascolti da capogiro, si tratta della prima esprienza dietro al bancone del tg satirico. La Toffanin, però, può contare su Greggio, veterano della trasmissione. Sarà lui a farle da guida, per cui il successo è assicurato. Ezio e Silvia saranno al timone di Striscia la Notizia da lunedì 21 febbraio, mentre dal 28 febbraio torneranno Francesca Manzini e Gerry Scotti.

Pertanto, si tratta di una sostituzione breve, che servirà alla Toffanin come banco di prova. E’ la prima volta, infatti, che la compagna di Pier Silvio Berlusconi veste i panni di conduttrice ‘ironica’. In base agli ascolti, poi, non si esclude un suo ritorno nello staff di Antonio Ricci.

Dopo Toffanin-Greggio tornano Scotti-Manzini

Come già anticipato, Siliva e Ezio lasceranno il timone di Striscia la Notizia ad una coppia già consolidata.

Stiamo parlando di Gerry Scotti e Francesca Manzini. Per l’imitatrice, infatti, si tratta della terza conduzione del tg satirico, mentre Gerry è un veterano ed è al suo fianco fin dalla prima esperienza.