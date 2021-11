A Striscia la Notizia, le veline Talisa e Giulia sono in quarantena fiduciaria e, per questo motivo, verranno sostituite dalle ex veline Shaila e Mikaela.

Le due attuali veline di Striscia la Notizia, Talisa Jade Ravagnani e Giulia Pelagatti, hanno avuto un contatto con un soggetto risultato positivo al coronavirus. Per questo motivo, le ragazze sono state poste in isolamento e verranno sostituite dalle ex veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva.

Striscia la Notizia, Talisa e Giulia in quarantena: tornano le ex veline Shaila e Mikaela

A partire dalla puntata di Striscia la Notizia che andrà in onda nella serata di lunedì 8 novembre, danzeranno sul bancone del noto tg satirico Mediaset le due ex veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Le ragazze, infatti, sostituiranno le attuali veline Talisa Jade Ravagnani e Giulia Pelegatti che si trovano attualmente in isolamento dopo aver scoperto di essere entrate in contatto con una persona positiva al SARS-CoV-2.

In conformità con le regole anti-Covid imposte a livello nazionale, quindi, per Ravagnani e Pelegatti è scattata la quarantena fiduciaria.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, è stato comunicato che entrambe le attuali veline di Striscia la Notizia sono in ottime condizioni di salute e attendono che il periodo di isolamento giunga al termine per poter tornare al lavoro.

Striscia la Notizia, Talisa e Giulia in quarantena: la sostituzione

In sostituzione di Talisa Jade Ravagnani e Giulia Pelegatti, come già accennato, subentreranno le due ex veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva che hanno rivestito un simile ruolo tra il 2017 e il mese di giugno 2021.

Per quanto riguarda Talisa Jade Ravagnani e Giulia Pelegatti, invece, le ragazze sono particolarmente note al pubblico Mediaset in quanto entrambe sono state ex allieve del talent show Amici di Maria De Filippi.

Striscia la Notizia, Talisa e Giulia in quarantena: l’addio di Alessandro Siani e Vanessa Incontrada

L’assenza di Talisa Jade Ravagnani e Giulia Pelegatti non rappresenta l’unico cambiamento che ha caratterizzato il tg satirico di Antonio Ricci nel corso degli ultimi giorni.

Lo scorso sabato 30 ottobre, infatti, hanno detto addio al programma i due conduttori Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. La coppia, a partire da mercoledì 3 novembre, è stata sostituita da Sergio Friscia e Robeberto Lipari.

Nonostante il tempo da trascorrere nel format sia effettivamente scaduto per Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, tuttavia, sono in molti a non escludere che il duo possa tornare, prima o poi, al timone di Striscia.