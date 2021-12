Striscia la Notizia, tornano alla conduzione Ezio Greggio ed Enzo Iachetti: da quando?

Ezio Greggio ed Enzo Iachetti torneranno al timone di Striscia la Notizia: si tratta del secondo cambio di conduzione in pochi mesi.

Striscia la Notizia si accinge a subire il secondo cambio di conduzione nel giro di pochi mesi: al timone del programma satirico in onda su Canale Cinque torneranno Ezio Greggio ed Enzo Iachetti, una delle coppie più amate della televisione.

Striscia la Notizia, tornano Greggio e Iachetti

Se all’inizio della stagione il format era stato condotto da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada, le puntate sono poi proseguite sotto la guida di Sergio Friscia e Roberto Lipari. Complici i dati Auditel non così soddisfacenti, la conduzione di Striscia sta però per essere affidata alla storica coppia che l’ha guidata per ben 27 edizioni.

Striscia la Notizia, tornano Greggio e Iachetti: da quando

Il cambio dovrebbe avvenire lunedì 13 dicembre 2021, quando i telespettatori vedranno tornare sullo schermo Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Due conduttori molto amati che hanno tenuto compagnia al pubblico Mediaset per 2530 puntate e si apprestano ora alla loro 28esima edizione insieme.

Si tratta di un binomio perfettamente collaudato e in sintonia, ingrediente imprescindibile per condurre un programma come quello di Antonio Ricci. Entrambi veterani della trasmissione, negli anni l’hanno condotta anche con altri accompagnatori.

Enzo Iacchetti l’ha per esempio condotta anche con Giobbe Covatta e Lello Arena mentre Ezio Greggio con Gianfranco D’Angelo, Raffaele Pisu, Ric, Claudio Lippi, Michelle Hunziker, Emilio Fede, Franco Neri e Gerry Scotti.