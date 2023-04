Lo striscione dei tifosi del Napoli fuori dal cimitero: il messaggio geniale

Nel clima febbrile prima del sempre più imminente terzo Scudetto del Napoli, la città si sta già sbizzarrendo con striscioni e cori di tutti i tipi. Uno in particolare si può candidare come striscione più geniale della festa partenopea, appeso fuori dal cimitero.

Lo striscione fuori dal cimitero a Napoli: il messaggio geniale

Che l’ironia napoletana sia particolarmente geniale è risaputo. In occasione del terzo Scudetto tutta la città vivrà una festa che mancava da 30 anni, e per questa ragione stanno venendo fatti preparativi senza precedenti. Tra i tantissimi addobbi spuntati per la città, anche un curioso striscione appeso fuori dal cimitero, che recita: “Scusate l’eventuale disturbo”.

Il riferimento, chiaro e semplice, è per la festa che presto verrà fatta per le vie della città. I tifosi si augurano che il rumore possa “disturbare” il sonno dei morti e quindi si sono già portati avanti scusandosi.

Tralasciando gli scherzi, la festa scudetto del Napoli dovrebbe tenersi principalmente dentro lo stadio Diego Armando Maradona, come richiesto dal presidente De Laurentis, che ha voluto aiutare le Forze dell’ordine evitando il classico giro con il pullman per la città, almeno per ora. Dopo 30 anni, e nella stagione successiva alla morte del grande Maradona, il Napoli è pronto a conquistare la Serie A.