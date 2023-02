Stroncato da un malore: morto a 38 anni

Un uomo di 38 anni è stato stroncato da un malore.

Morto Maurizio Addelio, residente a Bellona e originario di Capua, nel casertano.

38enne stroncato da un malore

Nella mattinata del 13 febbraio, il giovane padre si è sentito male ed è stato stroncato da un malore. L’intervento dei soccorsi è stato immediato, ma non è bastato per salvare la vita all’uomo.

Il 38enne lascia la moglie Elisa e i figli. Sconvolti parenti e amici per la grave perdita. I funerali saranno celebrati oggi alle 15:30 nella Chiesa San Secondino Vescovo & Confessore di Bellona.

Il ricordo di Maurizio

Sui social sono stati pubblicati molti messaggi di cordoglio per ricordare Maurizio Addelio, stroncato da un malore. L’aspetto che caratterizzava la sua persona, riferisce chi lo conosceva, era una grande bontà d’animo e la correttezza nei confronti del prossimo.

I messaggi sui social

Tra i diversi messaggi lasciati sui social uno dei più profondi è quello di Joy che scrive «Coloro che perdiamo sono sempre collegati da corde del cuore all’infinito.

Alcune persone entrano nelle nostre vite e lasciano impronte nei nostri cuori e non siamo mai più gli stessi…Un amico che muore è qualcosa di te che muore…Niente è tanto caro a un amico come la tristezza per la sua morte».

