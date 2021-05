Uno studente 14enne si è suicidato gettandosi dal ponte di Ariccia, a Roma. La polizia sta indagando sul caso per scoprire il motivo del tragico gesto.

Un drammatico evento si è verificato a Roma: uno studente di 14 anni si è improvvisamente gettato dal ponte monumentale di Ariccia, sconvolgendo i presenti che si trovavano sul posto e che non sono riusciti a intervenire per dissuadere l’adolescente dal compiere l’estremo gesto.

Studente 14enne si suicida gettandosi dal ponte di Ariccia

Nella mattinata di venerdì 21 maggio, intorno alle ore 10:30 circa, un ragazzo di soli 14 anni è salito sul parapetto del ponte monumentale realizzato in via Appia, ad Ariccia, comune dei Castelli Romani. Subito dopo, ha scavalcato le reti di protezione disposte lungo il perimetro della maestosa costruzione e si è lanciato nel vuoto.

Il volo del giovane si è protratto per alcune decine di metri per poi concludersi con un violento impatto contro il suolo che ne ha, inevitabilmente decretato la morte.

La tragedia segnalata ad Ariccia si è consumata in presenza di alcuni passanti e automobilisti che, al momento del suicidio, si trovavano in prossimità del ponte situato in via Appia. La rapidità con la quale si sono svolti i fatti, inoltre, ha reso impossibile ogni tipo di intervento da parte dei testimoni che non hanno potuto evitare la prematura scomparsadella giovane vittima.

Studente 14enne si suicida gettandosi dal ponte di Ariccia: tragedia a Roma

Sul luogo, si sono rapidamente recati alcuni agenti della Polizia Stradale di Albano: una volante, infatti, è stata fermata da un gruppo di cittadini mentre si trovava in servizio e stava transitando nelle vicinanze per adempiere al proprio compito di controllo del territorio.

In questo frangente, alcuni testimoni hanno spiegato alle forze dell’ordine: “Abbiamo provato a farlo desistere ma non siamo riusciti a fermarlo”.

Il ragazzo, morto a causa dello schianto contro il suolo in seguito a un volo di svariate decine di metri, è stato identificato come un cittadino residente nel comune dei Castelli Romani.

Gli agenti della Polizia Stradale di Albano, poi, sono stati raggiunti dalla Polizia del Commissariato e dal magistrato diturno. Al momento, le autorità competenti, dopo aver accertato il decesso dell’adolescente ed effettuato tutti i rilievi necessari, stanno indagando al fine di scoprire quali siano le motivazioni che hanno spinto lo studente a compiere un simile gesto.

Studente 14enne si suicida gettandosi dal ponte di Ariccia: casi analoghi

La vicenda che ha portato alla tragica scomparsa del giovane studente romano rappresenta soltanto l’ultimo caso di suicidio associato al ponte di Ariccia. Il luogo, infatti, è particolarmente noto per episodi analoghi a quello avvenuto nella mattinata di venerdì 21 maggio che, sempre più frequentemente si stanno susseguendo nel corso degli anni.