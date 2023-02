Studente 20enne aggredito dal branco a Bari, lo salvano i passanti

Non avrebbe sporto denuncia lo studente 20enne aggredito dal branco a Bari ma la notizia non è confermata: lo hanno salvato i passanti

Violenza gratuita in Puglia che appare ancora più immotivata con l’eco fresca e terribile dei fatti di Alatri, nel capoluogo della regione uno studente 20enne è stato aggredito dal branco a Bari e lo salvano i passanti.

Da quanto si apprende grazie alle testate locali il pestaggio sarebbe avvenuto in via Re David parrebbe ad opera di quattro bulli che lo hanno accerchiato.

Studente 20enne aggredito dal branco a Bari

Ma cosa è successo di preciso? Lo spiega con puntualità un articolo de La Gazzetta del Mezzogiorno. Il media sostiene che uno studente di vent’anni è stato aggredito a Bari da un gruppo di quattro ragazzi, in via Re David.

Da quanto si apprende tutto sarebbe accaduto verso le 21.30 e all’esito di quella brutale ed improvvisa aggressione la vittima avrebbe per fortuna riportato solo ferite lievissime.

L’allarme lanciato da un 58enne di passaggio

Il ragazzo è stato fortunato perché i quattro non avrebbero avuto tempo e modo di infierire, dato che a chiamare i soccorsi è stato un 58enne. L’uomo ha riferito quanto accaduto ai carabinieri del comando provinciale.

Secondo fonti non confermate pare che la vittima dell’aggressione non abbia sporto denuncia. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118 per prestare le cure al ragazzo.