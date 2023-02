Lo studente si trovava in Alto Adige con la sua classe, per la settimana bianca.

Un brutto incidente ha scosso la quiete di San Giovanni, frazione del comune di Valle Aurina in provincia di Bolzano.

Domenica mattina, intorno alle 08:30, uno studente dodicenne di nazionalità tedesca è caduto dal balcone.

Incidente di uno studente a Bolzano: cosa sappiamo

Non sono chiare le dinamiche del brutto incidente, né si è capito se sia avvenuto a seguito di un errore, di un inciampo, di un problema alla ringhiera del balcone della struttura o di una spinta tra ragazzini. Quello che si sa, in questo momento, è che il dodicenne si trovava in Alto Adige con la sua classe per la settimana bianca, quindi in gita scolastica.

É caduto dal secondo piano della struttura ricettiva in cui alloggiava insieme ai compagni di classe e ai loro insegnanti. A seguito dell’incidente sono intervenuti sul posto i carabinieri, la Croce Bianca e l’elisoccorso Pelikan 2, che ha immediatamente trasportato il ragazzo in ospedale, a Bolzano.

Incidente a Bolzano, le condizioni dello studente

Il ragazzo è ricoverato in gravi condizioni, ma le notizie in merito sono pochissime, anche nella stampa locale.

In corso indagini per chiarire la dinamica. Si conferma importante vigilare sui ragazzi, soprattutto quando ci si trova in strutture che non si conoscono. Da sottolineare anche la prontezza della Croce Bianca, corpo di volontari che rende orgoglioso l’Alto Adige e l’Italia.