Bassano del Grappa, Matteo Cecconi, studente di soli 18 anni, è morto mente seguiva le lezioni in dad.

Matteo Cecconi, studente di 18 anni presso l’Itis Fermi di Bassano del Grappa, è morto mentre era seguova una lezione in didattica a distanza. Matteo era rappresentante di istituto presso la sua scuola. È stato il padre a trovare il figlio senza vita in camera.

La tragedia si è consumata lo scorso 26 aprile presso l’abitazione del ragazzo e dei suoi famigliari sita in via Del Brolo. quartiere confinante col centro cittadino. L’uomo, da poco tornato a casa dal lavoro, ha rinvenuto il corpo del figlio disteso. Ha subito dato l’allarme, ma i tentativi di salvare di rianimazione da parte del Suem si sono rivelati inutili. La procura di Vicenza ha aperto un’inchiesta riguardo al caso.

Sembra che gli inquirenti abbiano già disposto l’autopsia sul corpo del 18enne. L’obiettivo è chiarire le reali cause di morte di Matteo.

Studente morto a Bassano: trovato senza vita dal padre

Matteo Cecconi abitava in via Del Brolo a Bassano del Grappa. Aveva solamente 18 anni. Matteo studiava presso l’Itis Fermi della sua città, era rappresentante di istituto. Il ragazzo è stato trovato senza vita dal padre, appena rientrato dal lavoro.

Il 18enne si trovava nella sua camera a seguire una lezione in dad.

Studente morto a Bassano: le prime ricostruzioni

Secondo le prime ricostruzioni da parte dei carabinieri sembra che poco prima della morte, il giovane Matteo Cecconi abbia regolarmente preso parte alle lezioni. Il ragazzo era al quarto anno di scuola. Si sarebbe allontanato dal pc durante una pausa. L’episodio è accaduto lo scorso 26 aprile, pare, poco prima di mezzogiorno. Il ragazzo non si è più collegato con la classe. Il padre lo avrebbe ritrovato riverso a terra un’ora dopo. L’uomo ha subito allertato i soccorsi. Ogni tentativo da parte dei sanitari del 118 di rianimare Matteo è stato vano. Sembra essere già stata disposta l’autopsia sul corpo del giovanissimo per chiarire le cause che lo hanno portato alla morte.

Studente morto a Bassano: una 15enne morta in maniera simile a Grottaglie

Una tragedia simile a quella di Matteo Cecconi ha colpito una famiglia di imprenditori manduriani. La loro figlia minorenne, una ragazzina di soli 15 anni, è morta lo scorso 26 aprile mentre era in dad. La 15enne era studentessa presso il liceo artistico Vincenzo Calò di Grottaglie. Come il 18enne di Bassano del Grappa, anche la giovanissima stava seguendo le lezioni nella sua cameretta.