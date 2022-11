Studente preso a pugni dal professore a Pontedera, la madre: “Anche mio figlio ha sbagliato”

Parla la madre dello studente picchiato dal professore nella scuola di Pontedera: "Ha sbagliato anche lui e ora è stato punito"

Il gesto violento del professore era stato ripreso da alcuni compagni di classe dello studente che poi avevano pubblicato il video in alcune chat di classe. Il docente di Pontedera (Pisa) aveva colpito con un pugno allo stomaco il ragazzino che lo stava prendendo in giro.

Dopo il fattaccio l’insegnate è stato sospeso.

Pontedera, parla la madre dello studente picchiato dal professore: “Anche lui ha sbagliato”

La madre dello studente ha rilasciato un’intervista al ‘Il Tirreno‘ in cui ha parlato di quanto accaduto al figlio a scuola: “Mio figlio mi ha detto che si è alzato perché doveva dire una cosa al professore e una volta alla cattedra, in attesa che l’insegnante finisse ciò che stava facendo al pc ha mimato il gesto della vittoria con la mano verso i compagni.” La donna ha specificato che il gesto del professore non può essere giustificato in nessun modo, ma ha sottolineato anche il comportamento infantile di suo figlio.

La punizione impartita allo studente dai suoi genitori

“Mio figlio è stato punito: è un ragazzo esuberante, a volte infantile, ma questo non può giustificare quanto ha fatto. Ecco perché è giusto che capisca il suo errore“ – racconta ancora la donna, spiegando perché ha deciso di punire il ragazzo per quanto accaduto a scuola.