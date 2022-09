Studente scrive la tesina su Mario Draghi, il premier gli risponde con una lettera

Scrive la tesina su Mario Draghi che gli risponde: "Non so se merito simili elogi e paragoni ma spero che la mia storia possa esserti di ispirazione"

Può accadere anche questo quando Palazzo Chigi non è una “fortezza” lontana dai cittadini, che uno studente che scrive la tesina su Mario Draghi cioè si veda rispondere con una lettera. Il giovane Alessio ha pubblicato non senza orgoglio lo scritto del premier sui social, scritto che ha ricevuto mentre era al mare in vacanza.

Ecco cosa ha scritto lo studente sul suo account Twitter annunciando che Mario Draghi in persona gli ha risposto: “Ieri mattina, al mare, ho ricevuto la risposta all’invio della mia tesina da parte del presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi”.

Studente scrive la tesina su Mario Draghi

E ancora: “La mia tesina parlava della sua vita. Grazie per la risposta, ora sono contentissimo”. Di certo quella lettera ricevuta con l’intestazione di Palazzo Chigi e la firma del presidente del Consiglio Mario Draghi ha riempito di comprensibile gioia Alessio.

Ma cosa ha scritto a sua volta Mario Draghi al giovane studente che lo ha usato come argomento di analisi?

“Caro Alessio, spero di esserti di ispirazione”

Ecco il testo: “Caro Alessio, mi ha molto colpito che tu abbia scelto di dedicarmi la tesina e ti ringrazio di averla condivisa. Non so se merito simili elogi o paragoni tanto illustri, ma spero che la mia storia possa esserti di ispirazione”.

E ancora: “In ogni fase della mia vita ho sempre considerato fondamentale impegnarmi nello studio e nel lavoro. I risultati che ho raggiunto sono stati anche merito degli straordinari maestri che ho avuto. Ne hai ricordati alcuni, come Federico Caffè e Franco Modigliani, ed è bello che un ragazzo come te li conosca”.