Studentessa aggredita con l’acido a New York, ustioni su buona parte del viso e delle braccia. Nafiah Ikram, 21enne di origine pakistana, stava tranquillamente tornando a casa a Long Island quando ha subìto il terribile attacco.

Tutto ha avuto inizio lo scorso 17 aprile 2021, data in cui ha avuto luogo l’aggressione con l’acido. Nafiah Ikram stava tornando a casa dal lavoro in macchina assieme alla madre, una volta scesa dall’auto ha percorso il viale che porta alla sua abitazione, quando qualcuno le è corso incontro mentre si stava avviando verso la porta d’ingresso, gettandole del liquido in faccia.

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso tutto, ma purtroppo non è ancora chiara l’identità dell’uomo che ha aggredito la giovane studentessa di medicina.

Secondo la famiglia sarebbe stato un attacco pianificato e per nulla casuale. L’acido le ha provocato gravissime ustioni su viso e braccia, bruciandole la gola e costringendola a giorni di calvario: Nafiah non riesce a bere e mangiare per il dolore.

Caccia all’aggressore

La Polizia di Nassau sta cercando un uomo alto e magro, che indossa una felpa con cappuccio e dei guanti, stava portando una tazza di colore bianco che conteneva un liquido scuro, quello che poi ha gettato in faccia alla vittima.

“Se io e mia moglie non fossimo stati a casa quella sera, forse la nostra bambina non sarebbe sopravvissuta“, ha dichiarato il padre della ragazza, “È molto spaventata. Speriamo che possa a breve tornare a vedere”.

La famiglia di Nafiah Ikram ha ricevuto donazioni per quasi 300mila dollari da parte di amici e parenti, per poter sostenere le ingenti spese mediche. “Pensaci a cosa hai fatto a nostra figlia. Speriamo solo che questa persona venga catturata perché non vogliamo che nessun altro sia ritrovi in queste condizioni”, questo l’appello dei genitori della giovane studentessa aggredita.