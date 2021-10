Studentessa di 15 anni investita a Vittorio Veneto mentre andava a scuola: è grave

Una studentessa di 15 anni si trova ricoverata in gravi condizioni a Treviso dopo essere stata investita da un'auto a Vittorio Veneto.

Paura a Vittorio Veneto, dove una ragazza di 15 anni è stata investita e trascinata per circa 20 metri da un’auto mentre andava a scuola. Soccorsa dagli operatori sanitari, si trova attualmente ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

Studentessa investita a Vittorio Veneto

I fatti hanno avuto luogo nella mattinata di lunedì 25 ottobre 2021 all’incrocio tra via Pastore e via Virgilio. Secondo quanto ricostruito la giovane stava andando a scuola quando all’improvviso, mentre stava attraversando la strada, un’auto l’ha travolta per cause ancora da accertare. L’adolescente è finita in un fossato e ha riportato, come constatato dai sanitari del 118 giunti sul posto, ferite molto gravi.

Gli operatori e i Vigili del Fuoco l’hanno soccorsa e trasferita d’urgenza all’ospedale trevigiano. Secondo quanto confermato dai medici la giovane non sarebbe in pericolo di vita ma la gravità del suo bollettino medico è stata definita importante. Fondamentale è stato l’intervento tempestivo prima dei sanitari a bordo di un’ambulanza e di un’automedica e poi dell’elisoccorso.

Studentessa investita a Vittorio Veneto: indagini in corso

Mentre avevano luogo i soccorsi e i pompieri hanno messo in sicurezza l’area interessata dall’incidente, le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Durante le operazioni la strada è stata chiusa e c’è ancora da capire se sia stato coinvolto anche un secondo veicolo.