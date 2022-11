Sarah Button ha l'abitudine di viaggiare con un sex toy contenente le ceneri del fidanzato. Questa volta però ha avuto problemi alla dogana.

Ha conservato le ceneri del fidanzato in un sex toy con cui viaggia sempre. Gli agenti della dogana non hanno voluto capire la sua posizione e ha le hanno detto di essere volgare. Lei ha annunciato che continuerà a farlo.

Studentessa fermata alla dogana: indossava un sex toy con le ceneri del fidanzato

Si tratta di una giovane studentessa di legge di 23 anni, il suo nome è Sarah Button. La ragazza è del Regno Unito e, dopo la morte del suo fidanzato che è stato cremato non riesce a separarsi dalle sue ceneri. Il ragazzo, morto per motivi che non sono stati specificati, era molto legato ad un sex toy che usava nell’intimità con Sarah.

Lei, per avere sempre vivo il suo ricordo dunque ha deciso di mettere le sue ceneri all’interno di quell’oggetto di piacere.

I controlli alla dogana e la reazione della giovane

Sarah Button porta sempre con sè il sex toy con le ceneri del ragazzo defunto, soprattutto nei suoi viaggi. La giovane studentessa ha spiegato che è un modo per continuare a viaggiare insieme. Questa versione però non è piaciuta agli agenti della dogana che, insospettiti dalla stranezza della situazione hanno voluto indagare a fondo.

La giovane non aveva commesso però alcun reato e quindi è stata rilasciata, ma non prima di essere accusata di volgarità. Sarah Button nonostante la disavventura ha detto che continuerà a viaggiare con il suo sex toy e le ceneri del suo fidanzato.