Studentessa usa spray al peperoncino per saltare la lezione di inglese: mezza classe intossicata

Una studentessa ha usato lo spray al peperoncino in classe per saltare la lezione di inglese. Mezza classe è stata intossicata.

Studentessa usa lo spray al peperoncino a scuola: voleva saltare la lezione di inglese

Una studentessa ha pensato di aver avuto un’idea geniale quando ha usato lo spray al peperoncino che le avevano dato i genitori per cercare di saltare la lezione di inglese. Il fatto è accaduto a Leini, in Piemonte, e otto compagni di classe e una professoressa sono stati intossicati. La protagonista di questa vicenda è una studentessa delle scuole medie, probabilmente impreparata e molto preoccupata per la lezione di inglese. La ragazzina, che frequenta la terza, aveva nello zaino uno spray al peperoncino che i genitori le avevano dato per difendersi da eventuali malintenzionati.

Con la complicità di tre compagni ha organizzato quello che secondo lei era un semplice scherzo, che in realtà ha avuto delle conseguenze.

Studentessa usa lo spray al peperoncino a scuola: nove intossicati

Quello che per la ragazzina era un semplice scherzo ha avuto la peggio su otto suoi compagni di classe e una professoressa, che sono rimasti intossicati dalle esalazioni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno tenuto i coinvolti sotto osservazioni.

Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi, anche perché indossavano tutti le mascherine. In classe sono arrivati anche i Carabinieri, che hanno chiesto spiegazioni alla ragazzina. La studentessa ha spiegato di aver agito per gioco, senza minimamente pensare alle possibili conseguenze. Lei e i suoi tre complici sono stati segnalati alla Procura dei minori.

Studentessa usa lo spray al peperoncino a scuola: non è il primo caso

Questo non è il primo caso in cui viene usato lo spray al peperoncino a scuola.

Nel dicembre 2018 ci sono stati 49 studenti intossicati dallo spray spruzzato in palestra all’Istituto Tecnico Cardano. 34 di loro erano stati portati in ospedale. Nel novembre 2019 è accaduta la stessa cosa in Brianza, alle medie di via Magenta, e una decina di ragazzi erano rimasti intossicati.