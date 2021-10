Studenti contro Silvia, che protesta contro il Green Pass: “Da lei solo falso vittimismo”

Gli studenti si schierano contro Silvia, la ragazza che ha bloccato le lezioni per la protesta contro il Green Pass. La lettera al rettore dell'ateneo.

Gli studenti si schierano contro Silvia, la ragazza che ha bloccato le lezioni per la protesta contro il Green Pass. La lettera al rettore dell’ateneo.

Studenti contro Silvia, che protesta contro il Green Pass: “Riprendere le lezioni in tranquillità”

Gli studenti si sono schierati contro Silvia, la ragazza che ha interrotto le lezioni alla facoltà di Filosofia, manifestando contro il Green Pass. I suoi colleghi hanno scritto una lettera al rettore dell’ateneo per far sentire la voce della “maggioranza, che ha deciso di non lasciare implicito il proprio pensiero, ma di esporlo con orgoglio“, come ha raccontato La Repubblica. Il loro scopo “oltre quello di difenderci dalle calunnie che ci sono giunte, è quello di riprendere le lezioni in totale tranquillità“.

Per questo hanno deciso di parlare.

Studenti contro Silvia, che protesta contro il Green Pass: “Manifestare le proprie idee in modo legittimo”

“Siamo stati definiti una massa di addormentati mentali, antidemocratici, caproni, aggressori. Innanzitutto, noi siamo studentesse e studenti di Filosofia e ciò non significa che siamo sapienti, ma che siamo amanti del sapere. Non potremmo mai negare il diritto di un’altra persona a lottare per il proprio pensiero, tuttavia è necessario manifestare le proprie idee in un modo legittimo affinché non si metta a rischio la salute degli altri e i loro diritti” hanno scritto gli studenti nella loro lettera contro Silvia.

Hanno sottolineato che la ragazza lamenta insulti e nello stesso tempo insulta. “Denuncia fantasiose minacce, ma minaccia un ragazzo del corso che condivide le sue stesse idee, ma che ha deciso poi di dissociarsi dai mezzi con i quali vengono fatte valere. La lotta per i propri ideali si nutre anche di coerenza” hanno aggiunto.

Studenti contro Silvia, che protesta contro il Green Pass: “Una posizione di falso vittimismo”

Gli studenti denunciano anche il fatto che Silvia abbia deciso di pubblicare i messaggi scritti da alcuni colleghi senza nemmeno censurare le informazioni personali.

“L’unico scopo di questa lettera, oltre quello di difenderci dalle calunnie e accuse che ci sono giunte a livello nazionale, è quello di riprendere le lezioni in totale tranquillità…Silvia ha cercato di trarre il massimo vantaggio da una posizione di falso vittimismo, probabilmente senza accorgersi che la cicuta socratica non la sta bevendo lei, ma la sta facendo ingoiare a tutti i suoi colleghi, lentamente” hanno scritto i colleghi della studentessa.