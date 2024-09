Studenti da tutto il mondo per l'Mba Luiss Business School con Ferrari

Roma, 14 set. (askanews) – Sono stati quarantuno gli studenti Mba arrivati quest’anno a Villa Blanc a Roma per l’Mba International Week della Luiss Business School, giunta all’ottava edizione. Si tratta di un appuntamento annuale che permette a studenti Mba delle più prestigiose business school internazionali di confrontarsi con tematiche legate a Made in Italy e innovazione. In ogni edizione brand prestigiosi e iconici propongono casi reali e l’edizione 2024 è stata realizzata in collaborazione con Ferrari. L’esperienza formativa immersiva prevedeva lezioni con i docenti Luiss e il management Ferrari, workshop, lavori in team, attività culturali e una company visit a Maranello.

“Il lavoro che abbiamo fatto insieme in questi giorni è un tip of the iceberg, perché abbiamo tante altre attività insieme. – ha detto Dennis De Munck, Head of University Partnerships, Ferrari – Per noi la parte importante è soprattutto la learning experience: scoprire attraverso un gruppo super internazionale, super esigente anche, e altamente qualificato, alcuni temi, scoprire nuove idee, nuovi aspetti che sono interessanti sia per Luiss Business School che per la Ferrari”.

Quest’anno erano presenti studenti della Curtin University, australiana, dell’IPADE Business School, messicana, della Shanghai University, della Florida International University, della portoghese Catòlica Porto Business School e della canadese Smith School of Business at Queen’s University. I partecipanti hanno potuto arricchire le proprie competenze in una dimensione multiculturale e ripensare il concetto di made in Italy come eccellenza industriale.

Maria Isabella Leone, Head of MBA Programs, Luiss Business School, ha spiegato: “E’ fondamentale discutere di questi aspetti in un Mba, perché sono i manager di oggi, quindi è importante la sensibilizzazione verso il Made in Italy, affinché rappresenti per sempre un’eccellenza industriale per il nostro Paese”.