Studenti delle Filippine costretti a indossare paraocchi per non copiare durante gli esami

É accaduto in un collage di Legazpi, dove gli studenti sono stati obbligati ad indossare dei paraocchi per non copiare.

Sono tanti i metodi utilizzati dagli insegnati, affinchè i propri scolari non copino durante una verifica. Tuttavia, l’idea che hanno messo in atto alcuni professori dell’università di ingegneria Bicol, nella città di Legazpi nelle Filippine sta suscitando un gran scalpore:gli studenti sono stati obbligati ad indossare dei paraocchi durante gli esami.

Studenti costretti ad usare paraocchi per non copiare

Le foto stanno facendo il giro del web: immagini dove si vedono gli alunni costretti ad indossare durante gli esami dei paraocchi per non copiare dai loro compagni. I docenti hanno chiesto agli studenti di indossare un copricapo che gli impedisse di sbirciare i test dei compagni.

L’inventiva degli studenti

In realtà, i ragazzi hanno dato libero sfogo alla loro immaginazione, creando paraocchi con contenitori per le uova, tubi di cartone incollati agli occhiali, casco da moto, scatoloni e via dicendo.

Idea riuscita: risultati migliori per gli studenti

Mary Joy Mandane-Ortiz, professoressa di ingegneria meccanica al Bicol University College of Engineering, ha specificato in un’intervista alla Bbc che la sua richiesta iniziale indicava un progetto molto semplice usando solo la carta, ispirato da una tecnica utilizzata in Thailandia alcuni anni prima. É stata in effetti la fantasia dei ragazzi ad aver preso il sopravvento, tanto che l’idea del copricapo per non copiare è diventata una specie di moda, senza dimenticare che l’idea si è rivelata efficace per davvero, visto che gli studenti hanno ottenuto risultati migliori senza aver barato.