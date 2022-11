Erano ubriachi e sono stati colti in flagrante dalla polizia locale. Ecco la pena per i quattro studenti che saltano la scuola.

Una vicenda avvenuta un mese fa in provincia di Padova termina oggi, dopo che tutti i genitori dei protagonisti sono stati rintracciati. Un gruppo di ragazzi minorenni avevano saltato scuola per ubriacarsi in un parco pubblico.

Studenti saltano la scuola, trovati ubriachi al parco: maxi multa per quattro ragazzi

L’età dei ragazzi è compresa tra i 15 e i 17 anni. Si tratta di 4 giovani che avevano deciso di marinare la scuola per andarsi ad ubriacare in un parco nel comune di Campodarsego, in provincia di Padova. Il tutto è avvenuto in piena mattinata e, a lanciare l’allarme alle forze dell’ordine sono stati alcuni residenti della zona che hanno notato il chiasso prodotto dai ragazzi completamente ubriachi.

Le pene inflitti ai trasgressori

Una volta giunti sul pesto, gli agenti della polizia locale hanno trovato i giovani ubriachi e numerose bottiglie di liquori, vodka e spumante. Trattandosi di minori, è stato necessario contattare le famiglie dei ragazzi a cui sono arrivate multe pari a 300 in base all’ordinanza comunale sul consumo di alcolici tra i minorenni. Quasi sicuramente, i protagonisti di questa vicenda saranno destinati ad un’attività di pubblica utilità, che abbia una funzione educativa.