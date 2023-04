Studi Stem, Alfieri (VINCI Energies Italia): partiamo da scuole

Roma, 26 apr. (askanews) – “Tra gli obiettivi di VINCI Energies abbiamo quello di avvicinare

e portare più donne nel mondo dell’ICT. Per sovvertire il retaggio culturale che le materie Stem siano più adatte agli uomini abbiamo deciso di mettere in campo un progetto concreto

che entra nelle scuole e coinvolge le ragazze delle scuole superiori. Un percorso formativo, “VINCI Energies adoption program”, di alternanza scuola-lavoro che abbiamo lanciato in via

sperimentale a Roma: un programma di 70 ore durante le quali, anche venendo presso la nostra sede, le studentesse possano scoprire cosa vuol dire lavorare in ambito ICT”, ha detto Rossella Alfieri, Head of Communications and Marketing di VINCI Energies Italia, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post.

“Il risultato più grande è far scoprire tutte le opportunità che ci sono in ambito lavorativo. Come azienda ci impegniamo non solo

a offrire loro certificazioni ma anche ad aprire le nostre porte a chi vorrà proseguire con noi. C’è bisogno, però, dell’aiuto di tutti per compiere questa rivoluzione culturale. Serve che il

sistema paese decida di investire davvero in progettualità come questa e che si crei un percorso virtuoso che parta dalle istituzioni in grado di permettere alle aziende di riuscire a

dialogare più facilmente con le scuole. Solo così si riuscirà a far capire alle ragazze le reali opportunità che offre il mondo del lavoro”, ha concluso Alfieri.