Studiare all'estero, IALCA: esperienza open mind a tutto tondo

Roma, 20 ott. (askanews) – La quarta edizione del Salone delle Lingue, evento unico in Italia in cui studenti, famiglie e docenti italiani interessati ai percorsi di lingue all’estero potranno incontrare una selezione delle migliori scuole di lingue e operatori del settore, avrà luogo venerdì 20 ottobre presso lo spazio WEGIL di Roma (Largo Ascianghi 5, Trastevere). Un’iniziativa, organizzata da IALCA, l’associazione Italiana degli agenti specializzati nei percorsi di studio all’estero, che offre la possibilità di incontrare – tramite incontri vis-à-vis, meeting pubblici ed esperienze seminariali, alcune delle più prestigiose realtà internazionali per conoscere al meglio le singole offerte formative e ricevere consulenze ad personam con il supporto delle agenzie IALCA associate.

Spiega Pina Foti, presidente IALCA: “Ialca è una associazione nata 27 anni fa con il solo scopo di orientare gli studenti e i docenti a scegliere il giusto corso per studiare all’estero. Quest’anno siamo particolarmente orgogliosi di avere all’apertura del nostro salone ben 4 ambasciate. Questo vuol dire che c’è fiducia nei nostri consigli e i ragazzi fanno esperienza all’estero, che non è solo formativa ma soprattutto open mind”.