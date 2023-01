Studio Aperto: l'intervista a Silvio Berlusconi, come il Cavaliere vuole conquistare la Lombardia

Con le elezioni regionali in Lombardia sempre più vicine (12 e 13 febbraio), il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi ha concesso un’intervista a Studio Aperto per spiegare in modo completo quale sarà il programma del suo partito per la Lombardia.

La metafora calcistica è scontata: il Cavaliere ed il suo partito vogliono puntare sul tridente sempre forte per i lombardi: sanità, lavoro e mobilità.

Le parole di Silvio Berlusconi a Studio Aperto: “Sanità-lavoro-mobilità il tridente d’attacco”

Il 22 gennaio 2023 è andata in onda l’intervista di Studio Aperto a Silvio Berlusconi durante il telegiornale delle 12.25.

Su Italia 1 il Cavaliere ha potuto esporre il suo piano per conquistare nuovamente la Lombardia: “Ai cittadini lombardi garantiremo più sanità, più lavoro, più mobilità. Il sistema sanitario lombardo è il più efficiente del Paese, ma dobbiamo migliorarlo rendendo i pronto soccorsi più efficienti, riducendo al massimo le liste di attesa e dobbiamo garantire con incentivi economici il lavoro degli infermieri”.

In conclusione Berlusconi ha parlato della necessità di connettere lavoratori e aziende “Puntiamo molto sull’aumento dell’occupazione in Lombardia, perché ci sono persone che non trovano lavoro e imprese che non trovano lavoratori.

Dobbiamo creare un contatto tra loro, consentendo alle aziende della regione di poter contare su determinate figure professionali. Intendiamo aumentare i fondi per il progetto ‘Formare per assumere”.