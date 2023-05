Stufo dello smart working? A Roma apre il business center "Estensya"

Roma, 11 mag. (askanews) – In via Magenta 5, a pochi passi dalla Stazione Termini, ha aperto il nuovo Business Center di ultima generazione del Gruppo Allcore a Roma: si chiama Estensya, seconda sede fisica dopo quella di Milano della neonata legal entity che si occupa di gestire e promuovere spazi di lavoro funzionali e ipertecnologici, riservati a imprese e professionisti, non solo della società di consulenza fiscale e patrimoniale nata nel 2016 sotto il nome di “Soluzione Tasse”.

“Questa apertura in realtà, che non è l’unica, stiamo aprendo anche altre sedi in Italia, è legata anche alla necessità delle persone di incontrarsi – spiega Gianluca Massini Rosati, fondatore e ceo di Allgroup – Sono dei business center, quindi sono delle nostre sedi, ma non sono degli spazi per i nostri collaboratori, o meglio, anche per i nostri collaboratori, professionisti e dipendenti, ma soprattutto anche per imprenditori e professionisti che devono comunque incontrarsi utilizzando uno spazio tecnologico, anche magari vicino a delle stazioni ferroviarie”.

Funzionalità interattive e dotazione tecnica in una logica di sharing tra aziende che punta anche a contenere i costi. Se dal 2010 in poi il lavoro si è spostato sempre di più su chat, e-mail e documenti online, grazie all’avvento del cloud, oggi un ufficio non sembra quasi più necessario, ma per il Gruppo Allcore, dal 2021 quotato alla Borsa di Milano, questo è un vero cambiamento:

“La sede fisica serve sempre di meno ma non ‘non serve’, questa è la grande differenza”, aggiunge Massini Rosati.

“Il business center che abbiamo aperto adesso a Roma è molto in controtendenza rispetto ai nostri valori fondanti, perché noi siamo nati totalmente in smart working nel 2016, già prima delle pandemie, eravamo oltre 300 persone a lavorare completamente in smart working”.

Oggi occorre una sala meeting, domani un salottino riservato dove incontrare un cliente importante e dopo domani una sala di registrazione per audio e video professionali, un servizio di cui Estensya dispone sia a Roma che a Milano.

“Le esigenze anche di produzione di contenuti online è cambiata – conclude il ceo di Allgroup – Vedo che è una cosa molto richiesta e stiamo affittando molto spesso”.