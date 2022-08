Il presunto responsabile dello stupro avvenuto a Piacenza nega quella che potrebbe essere definita l'evidenza dato che vi sono più testimonianze.

Sekou Souware, 27enne guineano accusato per lo stupro di una donna ucraina di 55 anni a Piacenza, continua a negare quella che per molti è l’evidenza. Il ragazzo ha detto che stava aiutando la 55enne.

Stupro a Piacenza, il guineano nega tutto: “L’ho solo aiutata”

“Non le ho mai fatto del male, non ho mai avuto intenzione di fargliene. L’ho solo aiutata a rialzarsi, dopo che era caduta a terra“. Sono queste le parole che Souware ha pronunciato di fronte al Giudice d’udienza preliminare (Gip) di Piacenza. Il ragazzo aveva parlato con la sua legale Nadia Fiorani che gli aveva spiegato che oltre al video vi erano anche altre testimonianze oculari.

Sekou Souware era lucido

Il 27enne guineano ha fatto tutto da solo, ha deciso di parlare. Al momento dell’arresto, Souware era lucido e non sotto effetto di alcol e stupefacenti, come ha anche confermato l’avvocato Fiorani. Dopo le sue dichiarazioni, il presunto colpevole di violenza sessuale è stato riportato in carcere e in attesa di essere nuovamente ascoltato potrà vedere di nuovo la rappresentate della sua difesa.