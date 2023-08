Stupro Caivano: Bonelli, 'Meloni perde fondi su periferie e fa promesse su loro recupero'

Roma, 31 ago. (Adnkronos) - "Meloni a Caivano non ha spiegato come far fronte al degrado urbano e la profonda marginalizzazione sociale e culturale che affligge molte delle nostre periferie ma ha fatto promesse difficili da mantenere. Perché il governo ha perso i fondi del Pnrr in aree a...

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – "Meloni a Caivano non ha spiegato come far fronte al degrado urbano e la profonda marginalizzazione sociale e culturale che affligge molte delle nostre periferie ma ha fatto promesse difficili da mantenere. Perché il governo ha perso i fondi del Pnrr in aree a forte degrado come Scampia". Così Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato dell'Alleanza Verdi e Sinistra.

"Fondi del Pnrr – prosegue – ai quali il governo ha rinunciato a causa di ritardi nella progettazione, che devono essere recuperati in tutte le maniere. Il governo ha deciso di definanziare gli interventi del Pnrr destinati ai Piani urbani integrati: 2,5 miliardi per risanare le periferie più disperate, da Palermo a Napoli passando per Roma, che si aggiungono ai 3,3 miliardi tagliati alla rigenerazione urbana, migliaia di progetti per ridurre l’emarginazione sociale delle zone più difficili d’Italia, nuove strade, piazze ristrutturate e finalmente agibili, ritrovi per ragazzi, biblioteche. Tutto cancellato". "Ennesimo caso in cui a fare le spese della revisione del Piano di ripresa e resilienza sono i più fragili, i più poveri, quelli che sui tanti piccoli progetti davvero ci contavano per migliorare la qualità della propria vita", conclude Bonelli.