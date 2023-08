Stupro Caivano: Cerreto (Fdi), 'minacce a Meloni non impediranno sua presenza'

Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "Le minacce di morte che corrono veloci sul web rivolte al presidente Meloni, alla quale esprimo la mia totale vicinanza e solidarietà, per la visita domani a Caivano, non spostano di un millimetro l'azione politica di questo governo. Lo Stato c'&egr...

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – "Le minacce di morte che corrono veloci sul web rivolte al presidente Meloni, alla quale esprimo la mia totale vicinanza e solidarietà, per la visita domani a Caivano, non spostano di un millimetro l'azione politica di questo governo. Lo Stato c'è e ci sarà senza se e senza ma. La violenza nei cortei e la violenza nel web ci rafforza nell'idea che certi territori sono stati abbandonati da tempo e si è permesso che l'ignoranza e l'illegalità prevalesse sul buon senso. I commenti social che stiamo ora leggendo testimoniano di quanto grave sia stato l'assistenzialismo concesso a chi è nelle condizioni di lavorare. Chi vuole che a Caivano non cambi niente minaccia e insulta Meloni che vuole, al contrario, liberare quei territori dalla malavita e malaffare ben consapevole che la violenza genera violenza. Domani ci saremo ancora più convinti anche per dire che a Caivano non esiste solo il Parco Verde". Lo ha dichiarato il deputato campano di Fratelli d'Italia Marco Cerreto.