Stupro Caivano: Lupi, 'solidarietà a Meloni per indegne minacce'

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – "Esprimo la mia solidarietà personale e di Noi Moderati alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per le indegne minacce ricevute, che non fermeranno certo l’azione riformatrice del governo. Riflettano, piuttosto, quei saltimbanco che dalla campagna elettorale a oggi hanno usato un linguaggio incendiario e hanno fomentato le piazze e l’odio sociale per raccattare qualche voto. Si torni al confronto, anche duro, ma civile, sui temi e sulla visione di Paese". Lo afferma il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi.