Stupro Caivano, nove ordinanze di custodia cautelare

Napoli, 26 set. – (Adnkronos) – Per la violenza nei confronti delle due cuginette del Parco Verde di Caivano, i Carabinieri di Napoli hanno eseguito due distinte ordinanze di custodia cautelare a carico di 9 persone, sette minori e due maggiorenni. Le ordinanze sono state emesse dal Gip presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli e dal Gip presso il Tribunale di Napoli Nord, rispettivamente su richiesta della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli e dalla Procura presso il Tribunale di Napoli Nord.

Le due ragazzine di 13 anni, cugine, sono state violentate da un gruppo di adolescenti al Parco Verde di Caivano a inizio luglio.

"Lo Stato è qui. Siamo qui a Caivano per metterci la faccia e agire". . "Siamo qui per dare segnali concreti. Siamo qui per esprimere la solidarietà alle vittime innocenti di un atto disumato, di un crimine infame che ha scioccati tutti" e manifestare "la presenza serie, autorevole, costante dello Stato", a Caivano, dunque, "per agire e metterci la faccia". "Il messaggio principale che noi vogliamo dare è che non devono esistere zone franche – ha rimarcato – ed è un messaggio che noi diamo qui, ma il Parco Verde di Caivano non è l'unico territorio che versa in queste condizioni: sono molti i territori che versano in queste e il messaggio è rivolto alle tante Caivano d'Italia".

Nei giorni seguenti una vasta operazione di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza: un controllo straordinario ad 'Alto Impatto' che, per la prima volta, è stato svolto in contemporanea da oltre 400 operatori delle diverse forze dell’ordine coordinate. "E' solo l'inizio", dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che nei giorni scorsi si è recata nella zona.