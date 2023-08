Stupro Caivano: Petrenga (Fdi), 'grazie a Meloni per attenzione, minacce ingiustificabili'

Roma, 30 ago. (Adnkronos) - "Ringrazio il presidente Meloni per la tempestiva attenzione prestata alla complicata realtà di Caivano, programmando una visita di persona già domani. Tuttavia non posso che essere rammaricata nel constatare che, a poche ore da questa visita, le siano ...

Roma, 30 ago. (Adnkronos) – "Ringrazio il presidente Meloni per la tempestiva attenzione prestata alla complicata realtà di Caivano, programmando una visita di persona già domani. Tuttavia non posso che essere rammaricata nel constatare che, a poche ore da questa visita, le siano state rivolte minacce di morte per via del reddito di cittadinanza. Questo governo sta lavorando alacremente per ridurre sprechi e aiutare le fasce più deboli e queste minacce sono insensate e ingiustificabili. Il governo andrà avanti per questa strada nell’interesse esclusivo dei cittadini". Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Giovanna Petrenga.