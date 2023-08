Stupro Caivano: Sallemi (Fdi), 'segnato da Meloni punto di non ritorno per lotta a degrado'

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – "Con la visita della presidente Meloni a Caivano oggi è stato segnato un punto di non ritorno sulla lotta al crimine organizzato e al degrado dei territori depressi. Il contrasto all’abbandono subisce oggi una forte inversione di marcia rispetto al passato e all’incuria dei governi che ci hanno preceduto. Da oggi il nostro impegno sarà quello di riportare fiducia ai cittadini che vivono in queste aree, soprattutto del Sud Italia, non intendiamo far sì che ci possano essere altri stupri ma soprattutto vogliamo riportare ordine e educazione fra le giovani generazioni che sono quelle che pagano il prezzo più alto nell’essere lasciate sole a sé stesse". Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in Senato, Salvo Sallemi.