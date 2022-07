Stupro di gruppo a Stresa, nel branco anche una ragazza

Una serata in giro per locali e conclusasi a riva con abbondanti libagioni di alcol: stupro di gruppo a Stresa, nel presunto branco anche una ragazza

Stupro di gruppo a Stresa, nel presunto branco anche una ragazza protagonista dell’orrore della notte fra il 24 ed il 25 giugno sul Lago Maggiore. Al momento l’indagine è assolutamente preliminare e fa fede la denuncia di parte di una giovane facente parte di un gruppetto di persone di età compresa fra i 19 ed i 25 anni.

Stupro di gruppo a Stresa, la procura indaga

Della vicenda si stanno occupando la Procura della Repubblica di Verbania ed i carabinieri della territoriale, mentre da un punto di vista mediatico è appannaggio de La Stampa e dell’edizione di Torino di Repubblica. Protagonista sarebbe un gruppo di amici all’interno del quale sarebbe maturata la violenza sessuale di gruppo.

I carabinieri ascoltano quattro persone

Questo almeno sostiene la presunta parte lesa, una 20enne che ha spiegato come dopo essere stati in alcuni locali del lago Maggiore ed aver terminato la serata in riva al lago a Stresa, sarebbe stata stuprata dai suoi stessi amici, fra cui una ragazza.

I carabinieri del comando provinciale del Verbano-Cusio-Ossola e della stazione di Stresa si sono presentati a casa di quattro degli amici della denunciante ma avrebbero solo proceduto ad assunzioni a sit, sommarie informazioni testimoniali. Di quella serata da lei stessa definita come prodiga di consumo di alcol la ragazza avrebbe detto di ricordare molto poco.