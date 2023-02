Fissato un delicatissimo incidente probatorio per un presunto stupro di gruppo su una 20enne, indagati quattro ragazzi per fatti avvenuti a Milano

Stupro di gruppo su una 20enne, indagati quattro ragazzi a Milano con la Procura che sta verificando cosa sia successo in un appartamento ad una festa di compleanno.

I magistrati stanno infatti indagando su una presunta violenza sessuale di gruppo con vittima una ragazza di vent’anni. Si tratta di una studentessa che, dopo una festa di compleanno insieme ad alcuni coetanei, sarebbe stata violentata da quattro ragazzi più grandi di lei.

Stupro di gruppo su una 20enne

Il magistrato censisce i fatti al primo maggio 2021 e la denuncia della ragazza è arrivata a marzo dello scorso anno. In questi giorni però il gip ha deciso un passaggio molto imporrante: l’incidente probatorio in cui la ventenne sarà chiamata a testimoniare di nuovo per “fissare” gli elementi della terribile vicenda, l’incidente si terrà a marzo.

Da quanto si apprende sugli elementi raccolti la presunta violenza di gruppo avrebbe avuto luogo ed esecuzione in un appartamento.

La decisione di dormire in appartamento

Lì abitavano due dei quattro ragazzi indagati e la ragazza avrebbe partecipato in quel luogo ad una festa di compleanno alla fine della quale, ubriaca, si era fermata a dormire. In quel frangente due ragazzi avrebbero “approfittato” del suo stato “di inferiorità fisica e psichica” abusando di lei, mentre un terzo ragazzo li incitava e un quarto assisteva passivamente alla scena.