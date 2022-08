Finisce nel mirino degli haters la legale di Sekou Souware, accusato di essere il responsabile dello stupro di Piacenza. Fiorani è stata minacciata.

Grossi problemi per la difesa di Sekou Souware, accusato di aver stuprato una donna ucraina a Piacenza. L’avvocato Nadia Fiorani è stata presa di mira dagli haters che oltre ad insultarla, la minacciano.

Stupro Piacenza, minacciata ed insultata la legale dell’arrestato

La legale di Souware ha rilasciato alcune dichiarazioni all’Agi Agenzia Italia in merito alle minacce ricevute. Fiorani ha affermato: “Sto ricevendo in queste ore decine di minacce e ingiurie via mail e sui social perché difendo l’uomo accusato dello stupro di Piacenza. In tanti mi augurano di essere stuprata o minacciano di farlo“.

Fiorani è minacciata anche via mail

Non sono poche le difficoltà che sta affrontano l’avvocato piacentino che avverte un forte clima di tensione e anche se esperta ha difficoltà emotive a lavorare in certe condizioni.

I primi insulti sono arrivati sui Social Network anche a causa della diffusione del video. Oltre alle minacce tra i commenti dei post online, molti “si sono presi la briga di cercare la mia mail e mi scrivono anche lì”, ha dichiarato Nadia Fiorani.

L’avvocato di Sekou Souware torna a parlare del caso

La legale torna a parlare del caso, spiegando pubblicamente a coloro che la attaccano che “sono persone che non sanno nulla di come si esercita il ruolo di difensore d’ufficio”.

Poi passando al fatto in sè ha detto: “Ho visto il fascicolo del pm il giorno dell’interrogatorio, ho parlato brevemente col mio assistito spiegandogli che avrebbe potuto avvalersi della facoltà di non rispondere ma lui ha preferito raccontare la sua versione. Mi accusano di avergli suggerito questa strategia ma quello che ha detto rientra in una sua libera scelta“.