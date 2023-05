Sturion (Janssen): "Scienza e salute centrali per economia Paese"

Roma, 18 mag. (Adnkronos Salute) – “Più fiducia, più salute, più futuro”. Questo il titolo dell’evento conclusivo di Fattore J, il progetto di Fondazione Mondo Digitale e Janssen Italia, l’azienda farmaceutica di Johnson&Johnson, per sensibilizzare ragazze e ragazzi delle scuole superiori di tutta Italia sull’importanza di una corretta informazione scientifica e sulla scelta di comportamenti responsabili per il benessere e la salute di tutti. Obiettivo del progetto avvicinare le nuove generazioni al mondo della scienza e dell'innovazione.

Tre parole spiegate da Mario Sturion, amministratore delegato di Janssen Italia: "Rispetto ai nostri bisnonni – spiega – oggi possiamo vivere 27 anni in più anche grazie alla fiducia che abbiamo riposto nella scienza e nei ricercatori. La salute è poi fondamentale, come abbiamo anche imparato durante la pandemia, anche per l’impatto economico e per l’apparato sociale di un Paese. Fiducia nella scienza e attenzione alla salute garantiscono un futuro migliore che ci permetterà di formare i ricercatori del futuro. Negli ultimi tre anni abbiamo coinvolto circa 200 mila ragazzi e ragazze italiani. Vogliamo stimolarli e coinvolgerli con i loro progetti", conclude.