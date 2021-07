Su Bluespirit l’esclusività dei migliori gioielli uomo e donna con spedizione rapida e reso garantito

Scopri la ricercatezza del catalogo di Bluespirit e iscriviti alla newsletter: riceverai subito un extra sconto del 10% sul tuo primo acquisto!

Bluespirit è la gioielleria che raccoglie il meglio delle proposte per uomo e donna, associato a promozioni con sconti fino al 70%. Tante soluzioni, dagli orologi agli anelli, per vivere ogni momento speciale accessibili su www.bluespirit.com. E grazie ai servizi di personalizzazione e possibilità di ritiro in negozio, il cliente approfitta di un’esperienza on e offline concepita per la sua completa soddisfazione.

Bastano pochi istanti e appena qualche click per trovare su Bluespirit.com il gioiello desiderato, che si tratti di gioielli donna o uomo. L’intuitiva interfaccia di navigazione passa da categorie e filtri che semplificano ogni ricerca, potendo selezionare l’articolo anche rispetto a criteri quali tipologia di prodotto, materiale, brand, ultimi arrivi, occasione del regalo.

Per dare spazio a ogni preferenza, il catalogo annovera tantissime opzioni, che includono orologio donna e uomo, bracciali, collane, orecchini, anelli, accessori, idee regalo, gioielli in oro, argento e pietre preziose. È una proposta di cui fanno parte brand di punta del settore, come Lucien Rochat, Philip Watch, Sector No Limits, Chronostar, Citizen, Emporio Armani.

E scorrendo gli scaffali virtuali troviamo inoltre Breil, Tommy Hilfiger, Bluespirit, Armani Exchange, Liu-jo, Swarovski e tanti altri ancora. Grazie alle promozioni che distinguono l’offerta di Bluespirit.com la qualità dei migliori marchi viene presentata a condizioni particolarmente vantaggiose, con sconti che raggiungono anche il 70%, come nel caso della Summer Sale attualmente in corso.

Bluespirit.com integra all’interno dell’offerta ulteriori servizi, come il ritiro dell’ordine in uno degli oltre 200 negozi distribuiti in tutta Italia e il servizio di incisione, con la personalizzazione del gioiello o dell’orologio presso il punto vendita. Il reso sempre è garantito e la spedizione e rapida e sicura, come lo sono del resto i metodi di pagamento. E con Bluespirit Card il cliente ha accesso a regalo di benvenuto, sconti esclusivi e altri vantaggi speciali.

Scopri la ricercatezza del catalogo di www.bluespirit.com e iscriviti alla newsletter: riceverai subito un extra sconto del 10% sul tuo primo acquisto!