Su Disney+ "Echo", con l'eroina sordomuta che combatte per rabbia

Roma, 10 gen. (askanews) – Maya Lopez è la prima supereroina sordomuta in una serie Marvel e “Echo” racconta la sua storia in cinque episodi, dal 10 gennaio su Disney+. Interpretata dall’attrice Alaqua Cox, Maya è un’eroina senza superpoteri, che fa della sua disabilità il proprio punto di forza. E’ una nativa americana cresciuta in una riserva in Oklahoma e poi portata in città, che torna alle sue origini per ritrovare la propria identità, dopo aver appreso di essere cresciuta nella menzogna. Sembra una cattiva ma forse non lo è, come spiega l’attrice che la interpreta.

“Ha avuto molti traumi nella sua vita, ha perso la madre, è cresciuta con questo zio acquisito che le ha insegnato pessime cose che lei pensava fossero normali. Quando torna con la sua famiglia biologica in Oklahoma inizia a capire delle cose. Insomma io non la considererei una “cattiva”, direi che è piuttosto un’incompresa”.

Si può dire che è soprattutto una donna in cerca di sé stessa, che agisce spinta dalla rabbia. “La rabbia ti rende cieco e Maya è piena di rabbia. Non ha elaborato la perdita dei suoi genitori e cerca vendetta. La rabbia, sì, quando si impadronisce di noi, a volte ci rende ciechi”.