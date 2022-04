Su Ilary Blasi e Belen Rodriguez Fabrizio Corona diventa “giudice” e critico televisivo e posta le sue impressioni sui ruolo delle due conduttrici

Su Ilary Blasi e Belen Rodriguez Fabrizio Corona diventa “giudice” e l’ex re dei paparazzi posta la sua verve da critico televisivo nei confronti delle due showgirl. Giudizi i suoi che sono a metà fra l’ammiccante e il serio, ma che sulla sue storie Instagram hanno raccolto un certo grado di attenzione da parte dei follower.

La prima di cui Corona si è occupato è stata la conduttrice de L’Isola del Famosi Ilary Blasi. A lei l’ex re dei paparazzi ha fatto una sorta di “complimento”.

Corona giudice su Ilary e Belen

Quale? Un netto ed incontrovertibile “ieri finalmente era bella”. Corona si riferiva all’outfit e al trucco di Ilary nell’ultima puntata del reality “tropicale”. E quella frase ha creato il contrappasso per cui evidentemente in occasioni precedenti il dress code della Blasi a Corona non fosse piaciuto.

I giudizi dell’ex re dei paparazzi

Con la sua ex compagna Belen Rodriguez invece, che conduce Le Iene, Corona ha sfoderato la sua conoscenza anche dell’indole della showgirl argentina. Lo ha fatto scrivendo: “Mercoledì è tornata ad essere lei”. Anche in questo caso l’allusione di Corona, che sa fiutare molto il mainstream, era alle puntate in cui a Belen era stata contestata una leggera “sfasatura” nella sua antica pecca, quella proprio della conduzione.