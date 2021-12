Su Instagram spopola lo scatto hot di Wilma, la moglie di Francesco Facchinetti: followers impazziti ma qualcuno obietta: "Una volta era roba da Playboy"

Su Instagram spopola lo scatto hot di Wilma Helena Faissol, la 39enne moglie di Francesco Facchinetti con cui era convolata a nozze nel 2014: a pubblicarlo lo stesso Dj milanese nei confronti della scelta del quale non sono mancati né gli apprezzamenti per le splendide forme della compagna né le critiche ad una esibizione delle grazie della consorte tutto sommato evitabile.

Lo scatto hot in lingerie bordeaux di Wilma, la bella moglie di Francesco Facchinetti con due lauree

Facchinetti ha pubblicato lo scatto (in realtà più di uno) nella giornata del 9 dicembre: in quelle immagini Wilma esibisce un completino sexy rosso bordeaux e a corredo del post è comparsa la didascalia di Facchinetti con un sardonico: “Tuttoappostooo amore mio?”. Inutile dire che i commenti si sono sprecati e che l’immagine è stata moto vicina a diventare virale: si è spaziato dal “Super sexy, bellissima” al più franco “Sbam, sei fortunato.

Beato te!”.

Followers incantati dalla posa hot della moglie di Facchinetti Wilma, ma lo scatto non è piaciuto a tutti: ecco perché

Ma la cosa non è piaciuta a tutti, un utente ad esempio ha scritto: “Un tempo queste foto le vedevi sulle copertine di Playboy. Oggi sono normali selfie. Evoluzione o incapacità nel mantenere dei reali valori di pudore?”. E una donna poi ha chiosato: “Una donna stupenda, ma non capisco che senso abbia esibirla in questo modo”.

Chi è Wilma Faissol, la moglie di Francesco Facchinettti protagonista dello scatto hot su Instagram

Wilma Helena Faissol è nata in Brasile, a Rio De Janeiro nel 1982, è laureata in odontoiatria ed ha un master in chirurgia ortopedica facciale. Aveva conosciuto “Dj Francesco” a Marrakech e si era innamorata di lui, dandogli due figli: Leone e Lavinia. Su Instagram Wilma è seguita da 480mila follower dov’è presente con il nickaname @ladyfacchinetti.